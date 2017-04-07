Петербург! я ещё не хочу умирать!

Массовые акции под лозунгом "Питер - мы с тобой!" прошли по всей стране; только в самом Санкт-Петербурге память жертв ужасного теракта в метро пришли почтить, по данным МВД, свыше пятидесяти тысяч человек. Некоторые "соотечественники" в эти скорбные дни злорадно потирали руки: это, мол, вам всем урок, "послание Путину". "Пятая колонна", утверждается в заголовках некоторых СМИ, "с энтузиазмом оттопталась на трагедии в метро". Для борьбы с терроризмом, с умным видом замечают обозреватели "независимых" СМИ, "нужна агентурная работа и международная политика, не допускающая терактов" (то есть, из Сирии необходимо срочно уйти, Крым без разговоров отдать киевской хунте; мечи перековать на орала, тогда Запад, быть может, нас грешных потом простит, примет в содружество мировых демократий). Хочется спросить прозападных умников: а разве не в благополучном Лондоне имел место недавний ужасный теракт? А в Париже и аристократической Ницце никто никого не взрывал, не резал, не давил?

В интернете чего только не прочитаешь на актуальную тему! Одно из вполне объективных питерских изданий сообщает об одном только из свежих медийных скандалов: весьма неоднозначная реплика "превеликой" Пугачихи вызвала возмущение даже среди ее преданных поклонников. Что говорить о реакции вездесущего и на все откликающегося омерзительными заявлениями Макароныча!? Попросту противно видеть и слышать! На его неотмененный в связи с объявленным трауром концерт пришли точно такие же злобные и недалекие людишки, воображающие себя "солью земли". Моральные уроды! Удивительно, но слова сочувствия Питеру и искренние соболезнования семьям погибших в метро высказал известный российской молодежной публике музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук (каюсь, я был о нем худшего мнения, прежние его эмоциональные высказывания мягко говоря были русофобскими). За что честный рокер подвергся гневной обструкции со стороны особо "патриотичных" своих сограждан. Печально!

Большинство россиян, по данным оперативно проведенного одним из информационных порталов опроса общественного мнения, все же полагает, что в борьбе с терроризмом "власть делает все возможное". Политологи согласны, что теракт "в совокупности с недавними неожиданными по масштабу протестами повлияет на политическую повестку". Некоторые напоминают, что на террористические акты десятилетней давности тогдашнее "общество готово было дать любую санкцию" верховной власти, сейчас же нет почвы для "подобных решений". Кое-кто опасается, как бы власть не начала "закручивать гайки", либералы переживают: "Остается надеяться, что власть будет апеллировать к позитивным изменениям, а не негативным". Увы, неприятно это осознавать, но для некоторых наших "сограждан", замечает одна из нормальных журналисток, "трагедия в метро не трагедия, а повод напомнить о себе", противопоставить себя в очередной раз обществу, наплевав на мораль. Не иначе, как "вакханалией либерализма" это и не назовешь! Ужасно! Одна молодая девушка (далеко не вся молодежь оболванена тиражируемыми интернетом "майданными" псевдоценностями) в собственных комментариях на обсуждаемую тему приводит веское суждение Достоевского о подобных представителях рода людского. "Есть три рода подлецов на свете: подлецы наивные, то есть убежденные, что их подлость есть высочайшее благородство, подлецы, стыдящиеся собственной подлости при непременном намерении все-таки ее закончить, и наконец, просто подлецы, чистокровные подлецы". Стоит только включить телевизор и вот вам на любом ток-шоу "достойные образцы", один другого краше!

Эта атака "мирового зла" должна была стать лишь отправной точкой в целой цепи подобных злодейских, тщательно рассчитанных кем-то ударов. Эксперты указывают на то обстоятельство, что организаторами теракта неслучайно были выбраны время и место: в первую очередь должны были пострадать именно студенты, молодежь (это ее неделю назад провокаторы выводили на несанкционированные митинги, это ее, грубо нарушившую закон, расталкивали по автозакам, это ее намереваются сделать "солдатами революции"). Один из депутатов государственной Думы точно определил суть совершенного злодейского теракта: "Это удар по нашей молодежи".

Предполагаемый террорист Джалилов, считают эксперты, вполне возможно, не собирался становиться смертником, а был использован в качестве "живой бомбы". После взрыва, произошедшего на перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом", на станции метро "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено взрывотехниками ФСБ еще одно взрывное устройство, изготовленное из обычного огнетушителя и начиненное коварными поражающими элементами. Позже спецслужбами был предотвращен готовившийся возможными сообщниками "шахида" взрыв в многоэтажном жилом доме в одном из кварталов новостроек Невского района. Многие СМИ увидели в происходящем определенную страшную тенденцию: "Мина под Петербург" (в Северную столицу для встречи со своим белорусским коллегой прибыл российский президент; запланирована была встреча национального лидера с участниками медиафорума ОНФ; вскоре в городе на Неве должен состояться ежегодный международный экономический форум). Происходящее тотчас же напомнило трагические строки из известного стихотворения Осипа Мандельштама "Петербург! я еще не хочу умирать! У тебя телефонов моих номера…".

Как всегда в нашем Отечестве и верхи, и низы живут по поговорке: "мужик задним умом крепок". Теперь, как сообщают СМИ, "после теракта в Петербурге будет проверена система безопасности". Теперь же весьма ответственное лицо Генпрокуратуры бодро рапортует: "надзорное ведомство проверит все моменты, которые способствовали совершению теракта и чтобы подобное в будущем не повторялось". Очень бы хотелось всем нам на это надеяться. Любопытно, что некоторая часть российского истеблишмента несколько странно отреагировала на произошедшее трагическое событие, почему-то больше заботясь не о судьбах простых людей, а перспективах финансово выгодного для определенных высших кругов "международного сотрудничества". Один из таких "ведущих экономистов" выразил общее корпоративное мнение следующим образом: "От подобных несчастий сейчас не застрахован никто; другое дело, если случившееся даст повод к укреплению мобилизационной риторики или к отказу от наметившихся позитивных движений - вот тогда уже можно будет говорить об ухудшении инвестиционного климата". По всему видно, что он сам и дети его метро как наиболее демократичным средством передвижения не пользуются (взять, к примеру, скандально прославившуюся гонщицу "мажорку" Шмару, что ей страдания народа!?). Что им наши страхи и беды?

Есть еще один неприятный момент случившегося: неколебимая, истерического свойства русофобия настолько укоренилась в обыденном сознании наших западных "партнеров", что не позволила им в нужный час проявить должное человеческое сострадание ближнему, сочувствие его беде - ни на уровне правителей, ни на уровне заметных представителей общества. СМИ констатируют: "В Европе традиционно подсвечивают знаковые памятники в цвета флагов стран, где произошла крупная трагедия. В знак сочувствия и солидарности. Но только не в случае с Санкт-Петербургом. Почему?". Действительно, почему? Постыдный отказ чиновников мэрии Парижа и мэрии Берлина принятым образом выразить солидарность с Санкт-Петербургом возмутил тысячи пользователей Twitter и во Франции, и в Германии: "На Эйфелевой башне гаснет свет, когда в Индонезии панда падает с эвкалипта, но когда гибнут русские братья…; "разве кровь русских менее важна, чем наша?"; Тысячи горестных строк соболезнований от простых людей по всей Европе и по всему миру, и общее единое мнение их по поводу двойных стандартов западного общества: "Дерьмовое лицемерие!"; "простите за наше предательское правительство". Кстати, мэрии Хайфы и Тель-Авива в знак солидарности с Петербургом сделали все так, как надо, как принято в нормальном обществе, там живут наши люди (и они хорошо знают страшную цену террористических атак)! Очень не хотелось бы и нам привыкать к обыденности всенародной беды… Мы с тобой - Питер