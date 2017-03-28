Отпетый плут-крысолов и они же дети (воскресная репетиция всероссийского майдана)

Воскресный перформанс (согласно словарям, "художественное выступление на публике, иногда с целью произвести какой-либо эффект, что-то прорекламировать или к чему-то призвать"), шумный и агрессивный флешмоб ("заранее спланированная внезапная групповая акция в общественном месте"), с явным успехом прошедший сразу в нескольких крупных городах необъятной страны, напомнил одну хрестоматийно известную средневековую историю.

Старинная немецкая легенда такова: однажды славный город Гамельн подвергся крысиному нашествию; обнаглевшие твари нападали на кошек и собак, кусали младенцев в люльках; отчаявшийся магистрат объявил о награде любому, кто избавит город от напасти; неизвестно откуда появившемуся герою было обещано вознаграждение - "столько золота, сколько он сможет унести". Под звуки волшебной флейты он вывел околдованных крыс прочь из города и утопил их всех в ближайшей реке. Жадные чиновники магистрата пожалели о данном им обещании, и когда флейтист вернулся за наградой, отказали ему. Музыкант вновь заиграл на волшебной флейте, но на этот раз к нему сбежались все городские дети, околдованные взрослые не могли этому помешать. Он "вывел из города сто и тридцать рожденных в Гамельне детей на Коппен, где они и пропали". От общего шествия отстали трое: слепой мальчик и ведший его глухой, не слышавший музыки и потому избежавший колдовства; устав от долгого пути, они плелись позади процессии и потому остались в живых; третий, выскочивший из дома полуодетым, устыдился собственного вида, вернулся и потому тоже уцелел. В одной из народных баллад крысолов (фокусник, прагматик с замашками политического вождя) аттестован именно как "плут отпетый". Узнаёте, любящие обманываться соотечественники, о ком идет речь? Это же ваш обожаемый "Леха"!

Эксперты напрямую обвиняют "флейтиста-крысолова" в откровенном манипулировании молодежными массами (по официальным данным МВД, в митингах участвовало от пятисот до полутора тысяч человек в каждом из городов, "независимые источники" называют цифры на порядок выше): "Навальный использовал наших детей". Безжалостно, самым бесстыдным образом, бросив на баррикады студентов и старшеклассников. Использовал для проверки логистических возможностей своего "предвыборного" штаба (кто стоит за этой разветвленной и оснащенной современными политическими технологиями странной конструкцией, кто финансирует эту настойчиво и целенаправленно осуществляемую подрывную деятельность - вопрос, как говорится, интересный): "Говорим о массовых протестах на постсоветском пространстве - держим в уме Майдан".

Не оставшееся незамеченным удивительное "совпадение" протестных маршей в России в минувшее воскресенье с жестко подавленными "Батькой" протестными акциями в соседней, пока еще формально "братской" Белоруссии днями раньше не может не насторожить всякого вменяемого гражданина ("майданутые" сограждане - не в счет, их опасное заболевание лечится только каленым железом и кровью). Один из таких здравомыслящих журналистов справедливо замечает: "Похоже, "цветные" революции как экспортный товар с Запада стали популярнее, чем кока-кола или "Биг-Мак". Их так же ждут, ими так же грезят. И под их очарование в основном попадает молодёжь, чьи сердца, по обыкновению, пылают революционным огнём". В славном городе Екатеринбурге, сообщают СМИ, расшалившаяся молодежь - "основная ударная сила" воскресных протестных акций - прыгала с выкриками "Кто не скачет - тот медведь". Куда как весело! Действительно, где-то мы это уже видели, не правда ли? На "не братской" теперь уже Украине мирные протесты переросли в радикализм с отвратительным националистическим привкусом, "мутировали в распад страны и гражданскую войну". Обвинения властей в коррупции и прочих прегрешениях, напоминают СМИ, "не были лишены здравого смысла - почва для этого имелась серьезная, - но то, чем это стало в итоге, мы наблюдаем до сих пор… и содрогаемся". Урок не впрок?! Урок кому - верховной власти или же "безмолвствующему" народу? Заметим, местная так называемая власть повела себя самым постыдным образом, нерешительно, по-клоунски.

Злополучный фильм, как дипломатично выражаются комментаторы, "предположительно разоблачающий коррупционные схемы" премьер-министра России Дмитрия Медведева, просмотрели в интернете более одиннадцати миллионов человек; "кино" вызвало мощный резонанс, "стало чем-то вроде детонатора, звуком горна, выводящим на митинги". К сожалению, "авторы очередной революции в России" воспользовались этим информационно-аналитическим поводом в негодных целях, нагло и цинично обманув примкнувших к ним "людей, возмущенных искренне, желающих призвать к ответу, людей, которым, будем объективны, действительно стало трудней жить". Среди митингующих усталые, скорбные лица пожилых были в меньшинстве, преобладали веселые лица молодых, модно одетых бездельников (у некоторых в руках были гаджеты, купленные на родительские деньги, по цене превышающие полугодовой доход поддержавших их пенсионеров). Задача была предельно простой - "взбаламутить" молодежь, сформировать "новое протестное поколение" (обеспечив политическую целесообразность собственного паразитирования на бедах и нуждах столь нелюбимой ими родины). Политологи вынуждены констатировать: воскресные события - за год до президентских выборов - "свидетельствуют о полном крахе молодежной политики в России".

Некоторые российские СМИ считают, что реакция на эти события обозначила "слабину власти", прочерчивают исторические аналогии: российская власть "раз за разом всё вчистую проигрывает, оказываясь не готовой к событиям и процессам, которые зреют годами". Подобных "примеров катастрофического разрешения" наболевших вопросов бытия в недавней нашей истории немало: так было в 1917 году, когда самодержавие, а потом буржуазное Временное правительство бездарно и бездумно потеряли "великую Российскую империю"; так было в 1991 году, когда правящая советская номенклатура КПСС и государственная машина КГБ бездарно и безвольно проиграли рвавшимся к власти демократам "великий Советский Союз". Что на это возразить?!

Мнение некоторых аналитиков готовы разделить далеко не все в сегодняшнем отнюдь не консолидированном гражданском обществе: "Россия в опасности". Некоторые СМИ задаются закономерным вопросом: "Как случилось, что во многих городах России, включая обе столицы, состоялись неразрешенные митинги и шествия под лозунгами мелкого бандита Навального и руководимые его же платными прихлебателями? Вы власть или не власть?". И еще: "Как случилось, что махинатор Навальный с его присными невозбранно привлекал и привлек на свои противозаконные акции подростков и иногда просто детей. Что, во всей России нет людей, которые могли бы и должны были этому противодействовать?". И еще на ту же самую болезненную тему: "Как случилось, что крупнейшие СМИ России годами практически раскручивают жулика и иностранного агента Навального в качестве "оппозиционера", "политика" и с чем-то там "борца"?". Разве не так?!

Что касается апробированных вроде бы как оппозицией, а может кем-то еще (досужие домыслы некоторых "независимых" СМИ) в ходе воскресных протестных акций новых политических технологий - методов завлечения "крысоловом" революционизированных "детишек", то аналитики отмечают в качестве новации выбор "контингента" и "способ сбора актива". СМИ подводят итог: "Контингент оказался неприлично юн - с большим удельным весом явных старшеклассников". За такие опасные "пионерские игры" организаторам митингов - реальному интригану "Лехе" и загадочным закулисным его покровителям (будто бы из ближнего "царского круга") по-хорошему надо рубить глупые головы. Обещался же Владимир Вольфович повесить недостаточно государственно мыслящих народных избранников, почему бы не покарать со всей строгостью справедливого народного суда всех явных и тайных "врагов народа"? Причины поражения власти (ну если не так резко, то сбоя государственной машины) эксперты объясняют так: "В пользу организаторов мероприятия сыграло то обстоятельство, что в последние месяцы государство практически самоустранилось из внутренней медиаполитики, упустив какую бы то ни было инициативу и передав её антигосударственной клаке". Сбор "уличной массовки", отмечают СМИ, осуществлялся "главным образом путём прикольных и зажигательных роликов через популярные молодёжные паблики". За такое новаторство организаторов мероприятия следовало бы номинировать на Нобелевскую премию мира ("баклажану" в свое время дали, отчего бы "крысолову" не дать?).

Что касается скандального, но исполненного гражданского пафоса фильма ("кино и немцы" - менее популярный теперь жанр): справедливость обвинений под вопросом, истину устанавливает прокуратура, приговор выносит суд; но если у героя фильма есть гражданская совесть, она должна пробудиться. Владимир Владимирович как-то классно пошутил про "раба на галерах" (он имел в виду ежедневный тяжкий труд и ответственную деятельность президента страны); хотелось бы напомнить Дмитрию Анатольевичу, что на галеры в старину ссылали за тяжкие прегрешения против государства. Он правильно заполнял налоговую декларацию? "Товарищу Алексею" хотелось бы напомнить образы из бессмертного творения великого итальянского поэта Данте, красочно описавшего мучения в кругах ада разного рода мелких грешников наряду с закоренелыми грешниками высокого ранга; на худой случай пусть перечитает замечательные басни дедушки Крылова, там тоже немало наглядных примеров наказания за грехи человеческие.

Что касается нашей замечательной молодежи: хотелось бы напомнить "мальчикам" из какого-нибудь федерального или же регионального университета, что "мальчики" из ОМОНа пока их охраняли. На баррикадах Москвы или же Владивостока в случае чего они будут защищать закон и порядок, защищать страну; тогда никакие "дяди" не смогут защитить их от сурового возмездия государства, обладающего прерогативой на насилие. Упаси Бог этих взрослых "дядей" сунуть в руки "мальчиков" оружие!

Что касается роста тарифов на коммунальные услуги: кто-нибудь слышал о том, что этот больной вопрос разрешается методом сжигания автомобильных покрышек и стычек с правоохранительными органами? Если премьер-министру страны тоже неизвестны способы продуктивного решения социальных проблем, то его отправляют в отставку.