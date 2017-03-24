Обыкновенный нацизм: как казаки с девушкой-инвалидом воевали

За три прошедших года так называемой "революции достоинства" в головах деградировавших обитателей Окраины окончательно выветрились остатки всяких человеческих представлений на моралистическую тему "что такое хорошо и что такое плохо". Обезьяне с гранатой неведомы заповеди милосердия и сострадания, законы добрососедства и гостеприимства, элементарные правила приличия! Зачем достославным "хероям Украины" духовный опыт, накопленный человечеством? Зачем штурмовикам культура?

Стереотипы "западенской" ментальности порождены и отшлифованы десятилетиями кровавого бандеровского подполья: "Хохол снимает со стены хаты ружье и куда-то собирается. - Ты куда, Петро, собравси? - спрашивает его жена. - Та пиду трохи москалей постреляю. - А ну, как они тебя? - А мени та за што?". Печально известный депутат украинской Рады, чей-то "советник" Онтон Херащенко (наглый тупой хряк, люто ненавидящий Россию, запросто печатается на сайте небезызвестной подрывной московской "радиостанции") обвиняет во всем "российскую пропагандистскую машину".

Скандальное решение СБУ запретить въезд на Украину российской участнице конкурса "Евровидение" Юлии Самойловой возмутило известного всему миру депутата российской Государственной думы, бессменного лидера ЛДПР Жириновского: "Это настоящий нацизм, явная дискриминация по национальному признаку". Обиду за "суперталантливую" соотечественницу высказал и народный артист России Владимир Винокур, особо подчеркнув, что "так не поступают нормальные цивилизованные люди"; стремящиеся в Европу киевские власти продемонстрировали свое истинное неприглядное лицо: "они испугались девочки в инвалидной коляске, которая действительно могла произвести фурор и занять стопроцентно первое место". На официальном уровне российской стороной было четко заявлено, что этот возмутительный и провокационный запрет является наглядным "примером цинизма и бесчеловечности Киева".

Свою "мягкотелую" позицию Европейский вещательный союз выразил крайне дипломатично - в духе добродушных арктических пингвинов: они "уважают законы Украины", но вместе с тем "разочарованы решением" нынешних киевских властей, поскольку оно "противоречит и духу конкурса и центральному для наших ценностей понятий инклюзивности". Мудрено выразились! Вряд ли столь умное слово из лексикона донельзя толерантных наследников "европейского гуманизма" известно агрессивным "хлопчикам" в провонявших дымом автомобильных покрышек и кровью камуфляже и с нацистскими наколками по всей шкуре! Наивные организаторы ежегодного мероприятия обещали "продолжить диалог" с киевскими властями, которым эти радикалы не подчиняются и не собираются подчиняться. Отвергнут с ходу даже компромиссный вариант технически осуществимой возможной телетрансляции выступления российской исполнительницы!

Россия в свою очередь, подчеркивают СМИ, "ясно дала понять, что заменять Юлию Самойлову другими артистами не собирается". Как всегда предельно корректный и философски ироничный пресс-секретарь российского Президента высказал сомнение в адекватности "партнеров": "Насколько я понимаю, такой опции, как замена, не существует". Действительно, не в футбол же играем! Реакция соотечественников в социальных сетях однозначна: "Бойкот!". Бойкотировать Евровидение 2017 года и воздержаться от участия в конкурсах последующих лет призывают некоторые российские сенаторы и многие общественные деятели. Решение не транслировать музыкальный конкурс этого года, как сообщают СМИ, "приняли руководители крупнейших российских медиахолдингов". Не мы начали эту информационную склоку: "Это станет ответной мерой".

На Украине нормальных людей не осталось, одни "буйные", а также постыдно подчинившееся агрессивному националистически настроенному меньшинству молчаливое и напуганное большинство. Победительница прошлогоднего конкурса Джамала (ловко воспользовавшийся политическим моментом талантливый трансвестит, выученик российской школы оперного пения и верный сын своего крымско-татарского народа) соблаговолила дать свой "патриотический" комментарий: она, видите ли, "не хочет больше слышать" о представительнице России, поскольку соперница знала, что "совершает политический акт". Откровенно и безо всяких сантиментов!

Любопытно, что некоторые толерантные российские коллеги этого символа украинской "революции достоинства", а также небезызвестной "бородатой женщины" и других не менее странных звезд "Евровидения" умудрились заболтать суть проблемы до неузнаваемости. Так, например, бывший участник этого же конкурса культурнейший Пётр Налич выдал следующую оппортунистическую сентенцию: "Я не приветствую шаги, ведущие к ухудшению взаимоотношений, как с российской, так и с украинской стороны". Что-то мы не поняли, он за какой Интернационал? И старуха Ахеджакова - честь и совесть нашей эпохи - молчит, обычно же шипела на весь мир: "Стыдоба-то какая!". Даже прямодушные немецкие фанаты российской певицы (оказывается, есть такие!) в социальных сетях моментально отреагировали куда правильнее: "Украина - плохая хозяйка!".

СМИ напоминают, что многие представители российского шоу-бизнеса высказывались за бойкот "Евровидения", что уважаемый "большой" человек - товарищ Кобзон - не уставал разъяснять, что нам "изначально не нужно было участвовать в конкурсе". Так называемые "независимые" СМИ и тут воспользовались поводом, что снова изобличить "кремлевский режим": "Но кому-то очень хотелось получить именно такой финал. Чтобы потом можно было сказать, вот мол, обидели девочку-инвалида". Одно из таких известных изданий с каким-то пионерским восторгом в духе легендарного Павлика Морозова докладывает мировой "прогрессивной" общественности: "Источники в оргкомитете конкурса рассказали, что Россия изначально и не собиралась ехать на Евровидение, ее делегация единственной из всех стран-участниц даже не приезжала в Киев". Вот они, мастера коммуникативного воздействия, славные представители второй древнейшей профессии! Мэтр отечественной журналистики "великий и ужасный" Познер постарался несколько сгладить конфликт деятелей "пятой колонны" с российским обществом: он "очень сожалеет, что политика в наше время играет настолько важную роль в культуре". Верная мысль умного человека!

Что касается ментальности и поведенческих стереотипов, то картина повального заболевания "укропов" рецидивным неонацизмом ужасающа; вот свежий анекдот из интернета как раз на эту тему: "Приходит домой хохол-националист после очередного майдана, замерший, уставший, голодный. Видит, лифт в подъезде работает. Забегает в квартиру, а там жена на газе какую-то вкусно пахнущую еду готовит, тому плохо сделалось, заходит в ванну, а там горячая вода. Сползая в отчаянии по стенке, злобно шепчет: - Всё, опять москали-оккупанты вернулись!". Было бы смешно, если бы не было мучительно больно - за "не братьев" и за всех нас вместе взятых.