Весеннее обострение - от Атлантики до Тихого океана

Суету бесчинствующих "майданутых" укропитеков еще как-то можно понять: устраивая блокаду "сепаратистам" - народным республикам Донбасса - и препятствуя железнодорожному сообщению с "агрессором", эти примитивные, но полные кипучей энергии "хлопчики" таким образом выражают крайне негативное отношение к недееспособной киевской власти, опустившей их всех разом за три революционных года "ниже плинтуса". Хуже все равно не будет, потому как и без того уже хуже некуда! Заразившихся в одночасье кипучей "майданной" энергетикой до этого процветавших и благоденствовавших, улыбчивых и дружелюбных жителей "страны Утренней Свежести" понять сложно: у них все было, их успехами в экономике восхищались и завидовали, Южная Корея на протяжении долгого времени была в числе самых преуспевающих стран "свободного мира", и вдруг такое! Массовые беспорядки на улицах столицы, разгромленные офисы и магазины, сожженные автомобили, уже пролившаяся первая кровь, безнадежно расколотое "гражданское общество". Демократия! Дальше что?

Весеннее обострение - опаснее птичьего гриппа: чудодейственной вакцины пока еще не изобретено, традиционное лечение малоэффективно. Осложнившуюся ситуацию на стремительно дичающей Украине или же в процветающей Южной Корее можно объяснить видимыми политическими причинами. Но каковы скрытые и явные причины "аджарского бунта" в образцово демократизированной в свое время американскими кураторами Грузии? Проправительственные СМИ сообщают: "вандалы громили город и бросали камни в стражей порядка, на улицы был выведен спецназ, который применил слезоточивый газ и резиновые пули для восстановления порядка". По уверению представителей грузинских властей, злодеев - организаторов беспорядков - поддержали функционеры оппозиционных партий, это "они приносили участникам акций спиртное и камни"; также было заявлено, что "никто не останется безнаказанным". Закон - один для всех, как за океаном, у "старшего брата", в штате Алабама и в Новом Орлеане, для белых и черных, простите, для аборигенов и представителей титульной нации!

А батумский "майдан" из-за чего вообще случился? Кто не в курсе, началось все с банального ДТП и выписанного штрафа нарушителю; "горячие кавказские парни" тотчас же начали выяснять отношения (задержанные были аджарцами, полицейские - грузинами). Возмущенная и возбужденная толпа поддержала "своих". "Чужие" срочно позвали на помощь "своих чужих". Почти на эту тему анекдот: "Психиатр спрашивает пациента: - Итак, из-за чего же у вас началась депрессия? - Моя бывшая жена познакомилась с моей нынешней женой. Сначала они немного поругались, но потом помирились и вдвоем избили мою будущую жену". Кто не знает, реальная история распри давняя: после распада СССР, когда начинали набирать силу центробежные процессы в регионах, Аджария "фактически выпала из-под контроля центральной власти в Тбилиси", имел место так называемый аджарский кризис 2004 года. Сегодня к накопившимся социальным проблемам (неравномерность экономического развития центра и окраины, ущемление прав национального меньшинства в языковой сфере и повседневной культуре) прибавился религиозный фактор, как утверждают авторитетные источники, "основным индикатором аджарского различия является ислам". Не будили бы лихо бравые тбилисские правоохранители, не подливали бы масла в тлеющий огонь межнациональных и партийных разногласий политизированные грузинские СМИ! Согласно "осведомленным" изданиям, в причастности к батумским событиям некоторые депутаты от правящей партии "Грузинской мечты" напрямую обвиняют сторонников свергнутого Саакашвили. Премьер-министр Грузии тоже упрекнул "деструктивную оппозицию" в том, что она "не заботится о стабильности страны и использует самые сокровенные чувства людей для достижения собственных политических целей". Опасная игра! Потом ничего не исправить. Хотите как у "братьев" на Украине? Под боком есть куда более убедительный, ужасающий пример того, как не стоило бы сгоряча решать застарелые и новые проблемы - Карабахский "узел"! Мало вам?

Грузинским легкомысленным товарищам, простите, господам, можно посоветовать - безо всякой иронии - следовать их же собственной кавказской мудрости: пока не опоздали с лечением недуга, пить боржоми. Опять же на эту больную тему есть один замечательный анекдот: "Дождавшись осмотра больного мужа, жена кидается к врачу и судорожно хватает его за лацканы халата: - Доктор, что с ним? Это серьезно? - Вашему мужу необходим полный покой, я выпишу очень эффективный транквилизатор. - А как ему принимать это? - Принимать будете вы". По правде говоря, этот совет следовало бы адресовать господам из вашингтонской президентской администрации, но поскольку в Белом доме сменился хозяин, никто не знает, каковы представления этого нового начальства о перспективах дальнейшего насаждения демократии на Кавказе и во всем регионе. Подождем.

Вернемся к ситуации в Тихоокеанском регионе. Мировые СМИ сообщают долгожданную новость: "Конституционный суд Республики Корея отправил Пак Кын Хе в отставку". Новости неутешительные (кризис только набирает обороты): "Два участника акций протеста против отстранения от власти президента Республики Корея Пак Кын Хе скончались в пятницу в Сеуле"; "четыре человека получили ранения в столкновениях с полицией у здания Конституционного суда". Ее отстранение от должности, объясняют эксперты, "стало результатом громкого политического скандала, вызванного обвинениями в превышении должностных полномочий и участии в коррупционных схемах". А какие надежды нация возлагала на нее - первую в истории Южной Кореи женщину на этом высоком посту, с каким пафосом всего три года назад она обещала "бороться с последствиями мирового экономического кризиса и противостоять северокорейской ядерной угрозе"! В результате ее экономической политики "Корея стала менее привлекательна для зарубежных инвесторов"; причина снижения интереса иностранного бизнеса к РК - "непрозрачность правовой системы страны". По инициативе президентской администрации были "расширены полномочия спецслужб". Политические разногласия в Национальном собрании "обусловили самые низкие показатели эффективности этого органа за всю историю". Рейтинг поддержки Пак Кын Хе в связи со скандалом снизился до ничтожного минимума. Закономерным результатом такой "прогрессивной" деятельности стал импичмент президента и нынешние волнения.

Тем временем в сердце Европы разворачивается грандиозный скандал. Политологи называют беспорядки в Нидерландах "первым международным майданом". Как сообщают СМИ, "в Роттердаме полиция применила дубинки и водометы, псов и боевых всадников для разгона протестов". Протестующие "портили полицейские автомобили и метали в полицейских бутылки". Протесты местной турецкой общины второго по величине города Голландии спровоцированы "изгнанием" из страны турецкого министра по делам семьи. Идея турецкого президента провести массовые мероприятия в поддержку референдума во всех городах мира, где проживает сотни тысяч турок, "выглядит особенно оскорбительной". По данным правительственных источников, около 5 миллионов турецких граждан проживают за пределами Турции, преимущественно в странах Евросоюза.

"Уступать в данной ситуации не желает ни одна из сторон". Европейская бюрократия не может допустить у себя шествий с портретами "почти диктатора". Турецкий лидер оскорблен заявлениями и действиями "каких-то местных хакимов". Глава турецкого МИДа разошелся не на шутку: "Куда делась та самая европейская защита прав и свобод человека, где их демократия? ...Нидерланды за это заплатят". В чем-то он прав, пора европейским политикам отвечать за свои ошибки! Страсти накаляются с каждым днем. СМИ сообщают: "Турция объявила о разрыве дипотношений с Нидерландами на фоне нарастающего скандала". Кроме того, в Анкаре заявлено о возможности "пересмотра соглашения с Евросоюзом о миграции". Упрямство с обеих сторон не оставляет шансов на разрешение кризиса: "Премьер Нидерландов отказался извиняться перед Турцией". Однако, отмечают эксперты, "ссора Анкары и Гааги придала интриги выборам в Нидерландах" (как говорится, нет худа без добра).

Конфликт затронул соседние страны. Вот заголовки мировых СМИ: "Ле Пен выступила против организованных Анкарой митингов во Франции"; "Берлин заявил о невозможности развивать экономические отношения с Турцией". Неплохо бы прислушаться к голосу разума всем: и в Германии, и в Турции, и в Роттердаме, и в Батуми, и в Корее, и на Украине. Сколько нуждающихся в радикальном лечении! Добрый доктор Айболит, "агент Кремля", не в силах позаботиться обо всех душевнобольных "партнёрах"…