Россия, Свобода, Навальный на белом коне (фантазии безумцев)

Как всё совпало странным образом на текущей неделе: едва замеченное "широкой общественностью" столетие Февральской революции в России, всколыхнувший миллионные массы Рунета очередной "разоблачительный" материал небезызвестного Фонда борьбы с коррупцией о "тайной империи" премьер-министра Дмитрия Медведева (сам Навальный горделиво считает фильм "серьёзной победой с коррупционерами самого высокого ранга")! В сфере публичной политики не бывает случайностей, всё тайное становится явным отнюдь не благодаря героическим усилиям "народных трибунов" и "гениев русской свободы", но только по отмашке свыше, по мановению руки персонализированной верховной власти. По крайней мере, так думают по этому (весьма щекотливому) поводу некоторые здравомыслящие политологи, которые задаются вполне логичным вопросом: не является ли так называемое журналистское расследование обычным политическим заказом?

Кстати, по поводу хрестоматийно известной поэтической цитаты - "Россия, Свобода, Керенский на белом коне…": принадлежит она, согласно современным источникам, "поэту, юнкеру, гомосексуалисту, убийце председателя петроградской ЧК Моисея Урицкого", близкому другу Сергея Есенина в 1915-1917 гг., Леониду Каннегисеру. Искренне приветствовавший русскую революцию честный "юноша буржуазного происхождения" (еврей по национальности; родители эмигрировали; сестра погибнет в Освенциме) расстрелян большевиками. Современным молодым "профессиональным революционерам" из либеральной тусовки далеко до предшественников. Нетрадиционная сексуальная ориентация сделалась образом мышления, интеллектуальный багаж определяется доступом в интернет. Прежние были истинными поэтами: "Сердца из огня и железа, а дух - зеленеющий дуб, и песня-орёл Марсельеза, летит из серебряных труб. На битву! - и бесы отпрянут, и сквозь потемневшую твердь архангелы с завистью глянут на нашу весёлую смерть!". Новые - обладатели сомнительных литературных премий местечковой значимости. Нынешние - однозначно бесы!

Что касается революции - февральской, октябрьского переворота и последующих событий тогдашней русской Смуты: всякое новое - хорошо забытое старое. Сколько будем игнорировать уроки истории?! Не хотелось бы оказаться очевидцем всероссийского "майдана" (и спровоцированного этими новыми "бесами" русского бунта, "бессмысленного и беспощадного"). Перечитывал дневники Александра Блока и наткнулся на целый ряд весьма актуальных мыслей: русская власть всегда делилась на "безответственную" и "ответственную"; "вторая несла ответственность только перед первой, а не перед народом"; испокон веков "безвластие сверху уравновешивалось равнодушием снизу". И ещё: "Так как опора была только отрицательною, то, для того чтобы вывести из равновесия положение, надо было ждать толчка". Страшное пророчество (в самом начале русской революции)!

Не напоминает ли это нынешнюю ситуацию накануне украинского "майдана"? А вот ещё одна блоковская цитата на "злобу дня" применительно к тогдашней России (как не вспомнить свежий печальный опыт украинских "товарищей"?): "То что было, не было революцией, если революционный народ действительно только расселся у того же пирога, у которого сидела бюрократия". Кто с полной уверенностью скажет нам, что милейшие и честнейшие "яблочники" или же буйные сподвижники без пяти минут президента свободной России "Лёхи" Навального, воцарившись в Кремле, не "рассядутся" потом у вожделенного "пирога"? У некоторых из этих шумных "правдолюбцев" - гигантов демократической мысли - такие плутовские и откровенно бандитские рожи, что страшно делается за судьбу Отечества!

Чем, скажите, на самом деле отличается "пробудившийся" русский или же "выведенный из равновесия" белорус от "майданутого" украинца? Если о московском "майдане" говорить преждевременно, то о приближении "майдана" минского не заговорил только ленивый журналист или же политик. И снова к месту подходящая цитата из блоковских дневников периода русской Революции: "Чего вы от жизни ждёте? Того, что разрушив обветшалое, люди примутся планомерно за постройку нового? Такое бывает только в газете…". Напомнить внукам и правнукам "детей Арбата", кто принудил "вздыбленную" революцией страну дружно и без лишних слов, по команде лагерных начальников, приняться за "планомерную постройку нового"? Великий и страшный Сталин. Много ли украинцы за три года успели "перестроить" и "создать"? В каменный век Украина отброшена.

Что касается короткой исторической памяти: не надоело ли, "братья-славяне", наступать на одни и те же грабли? Самозванные вожди киевского "майдана" и московского "болотного стояния" учились в советских школах, по одним и тем же учебникам, воспевающим идейное наследие "комиссаров в пыльных шлемах". Замечательный русский поэт, идеалист и гуманист (современники называли его "последним Чацким России") Александр Блок учился в нормальной "старорежимной" столичной гимназии. Послушаем классика: "Революция предполагает волю; было действие воли? Было со стороны небольшой кучки лиц. Не знаю. Была ли это революция? Всё это - в миноре". Догадались, что это сказано о противоречивых событиях далекого 1917 года. А как похоже на недавние события 2013-2014 годов на "небратской" Украине! Кто не знает исконного старинного значения слова: музыкальный лад, печальный настрой. Это вам не на майдане скакать!

Любопытны исторические экскурсы! Журнал "Республика" осенью 1917-го года посвятил специальный номер тогдашнему "демократическому вождю" (Керенскому): "Его, как первую любовь, России сердце не забудет". Загадочна русская душа: спустя два-три месяца страна вспоминала его имя с презрением и ненавистью, это общее чувство объединяло красных и белых, сошедшихся в смертельной схватке. Случись что, боюсь, как бы вашего "павшего вождя" ("Немцов мост" - это что-то из области народного эпоса?) не поминали потом всем миром с проклятиями! И ещё одно замечание на этот счёт: современники отмечали, что преклонение перед "диктатором" русской революции "приобрело кликушеские формы". Даже Маяковский включился в истерическое всенародное обожание этого "недоразумения", политического ничтожества: "Узнавши, кто и который, - толпа распрягала моторы! Взамен лошадиной силы сама на руках носила!". На сегодняшний день отношение к подобным "публичным фигурам" новейшей русской революции (готовящейся на щедрые деньги западных кураторов "русской демократии") противоречивое: одни забрасывают и "Мишу-Два процента", и даже "Лёху" сырыми яйцами, другие готовы преданно носить их на руках.

Русский Парнас в периоды наибольшего гражданского ожесточения напоминал больше болотистый луг, изрытый гадючьими гнездами. Одна воображающая себя поэтом "неизвестная дама из Моршанска" писала сто лет назад: "Гляжу портрет его. Какое славное лицо, как много мужества, ума и воли. И стало на душе легко - анархии не будет более". Другая современная "известная дама", лауреатка всевозможных литературных премий, воображающая себя поэтессой, готова за своего "альтернативного" политического кумира и свои "демократические" убеждения выковырять глаза и вырвать "грешный язык" своему соотечественнику. Между прочим, тоже некогда лауреату литературных премий, неплохому писателю, а главное - хорошему, смелому и честному человеку! Осталось даме вооружиться.

Катализатором Февральской революции, считают нынешние историки и политологи, стали "социальные сети" того времени - слухи. Сегодняшние российские СМИ напоминают: "Ощущения, что в России грядут перемены, витали во всех слоях общества. Политическая элита обсуждала возможности дворцового переворота, передачи власти регенту с последующим существенным ограничением монархии. Но никто не представлял, что случится так, как случилось". Действительно, последний в истории великой страны "самодержец всероссийский", хороший человек, но слабый и неумелый властитель, Николай II до самого последнего называл недовольство народа "вздором".

Те же самые нынешние СМИ, проводя аналогии с нашим временем, напоминают и о причинах этого народного недовольства: "опорой России" остаются "незаменимый Медведев и непотопляемый Сердюков". Вернёмся к началу разговора, к скандальному фильму: "На премьера пала тень подозрений, но Кремль этого не заметил". Коммунисты, обращают наше внимание СМИ, вдруг вспомнили о том, что они наследники той самой революции 1917-го года: "Зюганов и его соратники озвучили десять ключевых причин, по которым кабинету министров предлагалось вынести всенародный вотум недоверия". "Независимые" СМИ утверждают: "Дела в стране, несмотря на оптимистические заявления Медведева, идут всё хуже". А тут ещё расследование Навального (претендента на белого коня).

Может, верховной власти действительно лучше согласиться с тем, что "отставка правительства Медведева будет благом для всей страны"? Некоторые эксперты объясняют ситуацию таким образом: "Позволяя Навальному опубликовать результаты расследования, высшее руководство страны в преддверии президентской гонки подготавливает почву, в которой намерено посеять уверенность россиян в том, что борется с коррупцией и воровать не даст даже самому проверенному и доверенному человеку". Согласимся с мнением этих экспертов: нам всем очень хочется, "чтобы добрая воля Кремля стала более очевидной".

Что касается претендентов в революционные "диктаторы", то сошлюсь на мнение вездесущих и беспристрастных СМИ: "Если Навальный стал исполнителем подобного замысла, его стоит поздравить с новым профессиональным успехом и новой покорённой вершиной актёрского мастерства. И лицо как у снулой рыбы - эффективный инструмент решения поставленной задачи. На выборах оно станет иным: в нём, как на Хэллоуин, зажгутся все необходимые огоньки". Надо понимать так, что белого коня ему не видать? Ну и славно, а то мы уже начинали беспокоиться, сухари на всякий случай сушить, вострить топоры. Обойдёмся без кровопролитий.