Дети Арбата и примкнувшая к ним поэтесса Гадюкина

Есть о чём поговорить, поспорить - до хрипоты, до остервенения - на сегодняшнем раскрепощённом ТВ (долой все правила хорошего тона!). Что ни тема - то очередной "наболевший вопрос бытия". Украинский кризис и гражданская война на Донбассе, обстоятельства гибели прославленных командиров ополчения. Битва за Алеппо - "сирийский Сталинград" - и война с международным терроризмом в Сирии. Осложнившиеся отношения с США и Евросоюзом и бесконечные антироссийские санкции. Скандалы вокруг российского спорта. Четверть века со дня распада СССР и столетие русской революции. Убийство российского посла в Турции и смерть постоянного представителя России в Совбезе ООН. С переменным успехом ведущаяся война с высокопоставленными коррупционерами, подрывающими авторитет верховной власти. Две извечные беды (дураки и плохие дороги), уносящие ежегодно тысячи жизней; а тут ещё обнаглевшими "мажорами" брошенный вызов власти и всему обществу, беспредел на московских и других дорогах. Эти "проблемные темы" раскололи наше общество. Кто кого одолеет?

Что-то подсказывает, что "градус напряжения" будет только нарастать - в связи с приближающимися президентскими выборами в следующем году. Кое-кто из наиболее амбициозных и самых нетерпеливых претендентов на главную "альтернативную фигуру" президентской кампании уже обозначил свои намерения своеобразным "фальстартом". Чудаки! У одного - всё-таки судимость и реноме афериста. У другого - прогрессирующее слабоумие на почве мании величия. У третьего - физиономия плута и потолок полпроцента электоральной любви (в постели, судя по скандальному видео, снятому и "слитому" сподвижниками и растиражированному "обличительным" ТВ, успехи незавидные). Узок круг этих "революционеров", страшно далеки они от народа. Классика политологических наблюдений и умозаключений!

Когда был напечатан известный роман "перестроечной" поры "Дети Арбата", мой коллега, избалованный сын номенклатурного партийного работника, однако либерал и борец с советским прошлым, носился с книгой, точно дурень со свечкой. Романные герои, классово и духовно близкие ему, представали в его лекциях студентам едва ли не единственными, достойными упоминания, жертвами сталинского режима. Народа он чурался и эстетски презирал; вспоминая счастливое детство (под сенью "отца народов"), уверял меня, что "домработницу тогда все держали" и рассказывал байки о живых осетрах в центральных омских продовольственных магазинах (имелся в виду отдел специального обслуживания обкомовской публики). Душка! Театрал и гигант литературоведческой мысли! Его однокурсница, учёная дама со степенью, тоже подвизавшаяся на ниве филологической науки, любимая дочь железнодорожного начальника, с гневом пресекала мои разговоры о послевоенной нищете и приводила в пример их семейную сытую жизнь; образ незабвенного её папы ей рисовался исключительно в "великолепном мундире" и при золотых парадных погонах. С той поры я возненавидел героев "культового" для "гнилой интеллигенции" романа обоснованной классовой ненавистью крестьянского внука. Я хорошо помню изнурительные утренние очереди в булочные в самом начале шестидесятых; что говорить о голодных послевоенных годах и пятидесятых! Описанный дантовским пером Солженицына страшный целый "архипелаг" советских лагерей нашей семье был знаком не понаслышке. Орденоносцы, фронтовики, простые колхозники, уличённые в краже колосков на поле, и заводские рабочие, опоздавшие на пять минут к началу смены, по приговору "сурового, но справедливого пролетарского суда" становились бесправными рабами; валили лес и добывали уголь для всей страны. Степенные и сытые люди в парадных мундирах водили своих одарённых детей в цирк и даже в театр, ели на ужин осетрину с хреном. Нет, не по пути мне с этими! А они не отстанут от нас.

Нынешние "дети Арбата" в подмётки не годятся тем настоящим!

Странная логика у "непримиримых" (бесноватых) представителей так называемой "болотной" оппозиции. Почему, когда нарывается на пулю в лоб заигравшийся в политику жизнелюбивый немолодой плейбой, погибший то ли из-за присвоенных больших денег, то ли из-за очередной, причём чужой, бабы, его смерть с пафосом именуется "невосполнимой утратой для всей страны", масштабной "национальной трагедией" (чьей национальной?), а когда пулю в грудь получает мужественно и прямо отстаивавший интересы родины проживший достойно жизнь уважаемый дипломат, погибший при выполнении своего профессионального долга, то позволительно тупо глумиться над его безвременной смертью? Смертью ещё одного за что-то люто ненавидимого и отчего-то презираемого соотечественника - "путинского лакея". Одна "эхомосковская" примазавшаяся к журналистике сволочная дама именно таким вызывающим образом отметилась на весь "свободный мир" паскудной репликой (во всемирной "Паутине" свободы слова - хоть завались!) в связи со смертью замечательного человека, ироничного и эрудированного, всецело отдавшего себя родине, действительно выдающегося дипломата, постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина. Противно, но ничего другого мы и не ожидали от этих персонажей, участвующих на стороне наших противников и врагов в информационной войне с Россией, зарабатывающих на хуле нелюбимого Отечества и почему-то возомнивших себя "солью земли".

Не мы одни в России натерпелись от этих "гражданских активистов" и либеральничающих "интеллектуалов", бесстыдно торгующих родиной вразнос "демократов". Европейские СМИ сообщают: "Венгрия намерена ликвидировать все неправительственные организации, финансируемые миллиардером Соросом". Здоровые политические силы Венгрии собираются "выдворить" из страны все эти "фальшивые общественные организации империи Сороса", получающие немалые "иудины" деньги за "служение интересам глобального капитализма" (достали нормальных венгров местные "майданутые"). Как отмечают эксперты, многие европейские политики понемногу прозревают, всё чаще и всё громче осмеливаются оспаривать ключевую идею глобализма - "главенство принципов политкорректности над интересами национальных правительств". Кому - после явного краха украинской "революции достоинства" - захочется теперь плясать под чужую дудку (скакать до потери памяти и ума)?

С другой стороны, та же злополучная "революционная ситуация", описанная классиками марксизма, предполагает взаимную ответственность "верхов" и "низов" за происходящее с обществом и страной (что бы нам ни твердили нынешние коммунисты, всякая революция разрушает государство и экономику, отбрасывает социум назад). Вот те же нынешние "дети Арбата", уцепившиеся в украинский "проект", открыто всячески симпатизирующие "бандеровскому" киевскому режиму, приводят в пример теперь ещё одних наших "уже не братьев" - белорусов. Беспардонно врут, с ног на голову всё переворачивают. Читаем тревожные заголовки СМИ: "Участники протестов в Белоруссии вынуждены идти за националистами". Протестные акции начались после нелепого декрета "о тунеядцах", но ни для кого не секрет, что подоплёка революционной активности горожан (белорусское село пока выжидает) - социально-экономическая ситуация в стране. Верховная власть (чего уж скрывать, она персонализирована) сгоряча наломала дров и теперь не знает, как выходить из тупика, везде плохо: и в отношениях с терпеливым народом, и в отношениях с "союзной" Россией. Эксперты отмечают: "Вероятность того, что белорусские националисты возглавят протест, крайне высока. В стране отсутствуют иные силы, на которые могли бы опереться разозлённые рабочие. Государственные профсоюзы бездействуют, карманные партии чиновников и назначенные депутаты очень далеки от народа и не исполняют свои функции по отношению к белорусским гражданам". Отчаявшиеся люди "поддержат любую силу, которая будет реально отстаивать их интересы". Прискорбно. А местные "майданутые" не дремлют, украинский урок им не впрок.

Что характерно, наши - точно такие же. Одно из российских изданий утверждает: некоторыми журналистскими материалами (например, авторские программы на Первом канале мэтра журналистики Владимира Познера) "стимулируется общественный раскол в России". С одной стороны, матёрый журналист, изнутри хорошо знающий американские политические реалии, рекомендует российскому руководству "обдуманную реакцию" (имеются в виду перспективы отношений с новой администрацией президента Трампа), с другой стороны, точно пугает аудиторию: "Чем выше напряжение, тем реальнее спонтанная и часто необдуманная реакция". Закономерно возникает вопрос к уважаемому мэтру: это о верховной власти, её манере действовать, или же о гражданском обществе, о преобладающих стереотипах "борьбы с режимом"? Здравомыслящие коллеги его по "журналистскому цеху" комментируют ситуацию настороженно: "Задача состоит не в том, чтобы ознакомить зрителей с позицией приглашённого собеседника, а в том, чтобы осмеять её и в целом нейтрализовать".

Опасная, скажем прямо, наметившаяся тенденция. И это при том, что "великого" Познера пока ещё никто из его оппонентов из "охранительного лагеря" не упрекал напрямую в предательстве национальных интересов России. Это же Познер, кто его осмелится упрекнуть! Но ведь он - один из нынешних "властителей дум". Как всё на свете измельчало!

Прошедший недавно в Москве "марш памяти Бориса Немцова" вновь продемонстрировал опасное противостояние так называемой "другой России" всей остальной России. Ну ладно, не станем спорить, пусть будет не пять-семь, а десять-пятнадцать тысяч манифестантов, но отчего у вас, "дети Арбата", такие весёлые и наглые лица? Зачем вам "укропские" флаги, если вы вспоминаете "отца российской демократии" (Надю-то давно из тюрьмы выпустили)? Вы точно поминать вышли боевого товарища, вашего "павшего вождя", не перепутали с каким-то другим мероприятием? Правильно сказала одна бабулька, ненароком попавшая в телекамеру журналиста: "Разве так, милые, поминают человека?". Символична обошедшая интернет убийственная фотография сиротски выглядящей в этот день шумного торжища могилы Немцова с двумя скромными гвоздиками (картинка почти из советских времен). Позор! Зачем вы на мосту, где люди непрерывным потоком ходят и собаки нужду справляют, цветов навалили целую гору. Для кого? Чтобы усовестить ненавистного "кремлевского тирана"? Вам-то самим перед Борисом не стыдно?

Стыд не дым, глаза не выест, гласит русская пословица. Очевидно, этим руководствуются "дети Арбата". Вот и всем известная в определённых "интеллектуальных" кругах подающая большие надежды поэтесса Верка Гадюкина (ну не Гадюкина, фамилия какая-то из области серпентологии, науки, изучающей жизнь ползучих гадов) такое в интернете написала по поводу гражданского выбора Захара Прилепина, что диву даешься. С виду не вампирское личико, вроде не в серпентарии росла и воспитывалась, российское гражданство имеет, премии получает российские. Откуда такая злоба? С мамзелью Гадюкиной эти "революционеры" выборы снова проиграют. Никакие "марши памяти" их репутации в народе не улучшат.