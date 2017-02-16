Почем нынче опиум для народа?

Один мой старший годами коллега - бунтарь и ниспровергатель всего на свете - в "перестроечную" эпоху жарких общественных споров и баталий безо всяких компромиссов завещал похоронить его "без поповского креста и без комуняцкой звезды" (стало быть, закопать уважаемого университетского профессора, известного в нешироких кругах учёного, как бродячую собаку). Прошло лет пятнадцать; жив курилка, дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни! Всё так же сражается с ветряными мельницами. Другая моя младшая годами коллега, респектабельная учёная дама, университетский профессор, лет пять назад взялась меня, заблудшего "старовера", уму-разуму учить: "у нас на дворе двадцать первый век, а у Вас - Иисус Христос" (имелись в виду мои сильно раздражавшие коллег спецкурсы по Новому Завету для студентов разных факультетов). Библия - Книга книг - нынче не востребована. Жаль.

Странное в нашем сегодняшнем "просвещённом" обществе отношение к религии, к христианству в особенности и к Церкви Божией! Ещё покойный о. Александр (Мень), известнейший пастырь, популяризатор слова Божьего, утомлённый борьбой за сердца и умы соотечественников, сгоряча называл страну и общество "заповедником дремучего атеистического невежества". Много мутной воды утекло с тех пор, много копий сломано в ожесточённой схватке бесноватых "прогрессистов" с отнюдь не смиренными "ретроградами"; непрекращающееся гражданское противостояние - упрямый и неприятный факт национального бытия. А тут ещё одна напасть похлеще: в текущем году предстоит отпраздновать противоречивый столетний юбилей русской Революции, потомки "красных" и "белых" всё никак между собой не разберутся.

Не только "рождённые в СССР", но и два-три последующих поколения помечены, обезображены некой "родовой травмой", своего рода прививкой "безбожнического" мировоззрения, мешающего "маленькому человеку" и его большим и небольшим начальникам жить строго по правде и по совести. Одни, состоявшие в КПСС или же Комсомоле и никогда там не состоявшие (разве что в пионерской организации), срочно покаявшись и уверовав, действуют теперь по простецкому, но убийственному жизненному принципу "заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт". Принято куличи на Пасху святить и яйца красить - будем свято хранить веру предков, соблюдать вековые традиции! Другие, истово, почти до умопомрачения, боровшиеся с коммунистическим режимом и КПСС (в том числе и изнутри), теперь воюют со Святой Троицей. Яростные нонконформисты и жестокие пересмешники, снова - как и два века назад - сплошь доморощенные "вольтерьянцы" и "ницшеанцы", только на современный лад, цинизма и подлости им не занимать! По большей части это представители "свободных профессий" (попросту, бездельники), обитатели мегаполисов вроде Москвы и Питера, ещё Новосибирска и Екатеринбурга; хлеб насущный и прочие блага обеспечены трудом презираемого ими народа.

Это и есть потенциальный и вполне реальный активный электорат так называемой несистемной и жутко "непримиримой" оппозиции (во главе с "майданутыми", остервенелыми ненавистниками родины). Какие люди, эти озабоченные судьбами демократии профессиональные революционеры! Бесстыдно солгут, бесцеремонно нагадят в душу и глазом не моргнут! Как говорил один литературный герой одного великого классика, "если Бога нет, то человеку позволено и позволено абсолютно всё". Книги читать эти умеют.

"Опиум для народа" - хрестоматийно известное, исполненное полемического сарказма, определение религии, принадлежащее классикам подзабытого "единственно верного" учения марксизма-ленинизма. Заметим, что ни Маркс, принадлежавший от рождения иудаистскому вероисповеданию, набравшийся в студенческие годы критических идей "позитивистской" философии, ни Ульянов-Ленин, по происхождению принадлежавший православному вероисповеданию, набравшийся в студенческие годы разрушительных идей ужасающего нигилизма, принципиально не желали (да и не умели) "отделять зёрна от плевел". Потому оба - "политэконом" и "вождь мировой революции" - всячески критиковали, хулили и ниспровергали христианское духовное наследие. Напрасно! Одного и другого, согласно их официальной биографии, настигла суровая кара небес: один под старость лет сходил с ума, другого в зените политической карьеры и мировой славы разбил паралич, страшный недуг высушил мозг, превратил в жалкую развалину.

Свистопляска вокруг Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге есть результат этого глубокого раскола в обществе, раздвоения общественного сознания ("сатанинские" силы пока побеждают, "церковники" и их паства явно проигрывают). Одно "продвинутое" питерское издание с нескрываемым восторгом сообщает: "Кучки "маргиналов и провокаторов", как называют противников передачи Исаакиевского собора РПЦ в партии власти, оказалось достаточно, чтобы обступить собор тройным живым кольцом". Какое гражданское мужество (но по какому бессмысленному поводу)! Итак, даёшь "хоровод как ответ на крестный ход"! Заодно немного порепетируем "майдан" (неужели умники забыли, чем обычно заканчивается русский бунт, "бессмысленный и беспощадный"?).

Неплохо бы вспомнить "гражданским активистам" борьбы с "попами", какие золотые библейские слова выбиты по фризу южного фасада архитектурного шедевра: "Храм мой храм молитвы наречется". По этому "информационному поводу" одна вовсе не православная питерская журналистка справедливо заметила, что всемирно известный собор строился "всем миром" именно как храм, а не помещение под "антирелигиозный" музей. Хватит с того, что в этом "доме Божием" более полувека школьникам "наглядно демонстрировали вращение Земли" с помощью подвешенного под куполом храма злополучного маятника Фуко! Хочется задать вопрос деятельным питерским "интеллигентам": а почему бы не устроить музей книги либо истории книгопечатания в Большой хоральной Синагоге? Вполне подходящее прекрасное старинное здание, "памятник архитектуры федерального значения"! Слабо открыть филиал "антирелигиозного музея" в Соборной мечети Санкт-Петербурга? Питерские нравы сильно отличаются от московских (шумных выяснений межнациональных отношений), но любую безрассудную башку за подобные атеистические фантазии, оскорбляющие чувство верующих, точно отрежут. Остается осаждать "поповскую" Церковь.

Если уж на то пошло, поп попу - рознь. Мой сосед по дому - современный преуспевающий "батюшка", последовательно улучшающий свое благосостояние (нескромный японский "паркетник" вызывающего цвета поменял недавно на более респектабельный внедорожник класса "люкс"). А разве вам не приходилось сталкиваться с аскетического вида, замученными житейской нуждой и бесплодной борьбой с местной бюрократией сельскими батюшками? Это они - истинная "соль земли" - самоотверженно возрождают приходы, восстанавливают храмы, заботятся о детишках (беспризорных при живых родителях), пытаются остановить беду - "пьянство окаянное". Не стыдно укорять таких праведников "опиумом для народа"?

В известном сатирическом романе двух советских классиков есть замечательный эпизод, имеющий отношение к обсуждаемой теме. "Отец Фёдор медленно направился к своему номеру. - Старые вещи покупаем, новые крадём! - крикнул Остап вслед. Востриков вобрал голову и остановился у своей двери. Остап продолжал измываться. - Как же насчёт штанов, многоуважаемый служитель культа? Берёте? Есть ещё от жилетки рукава, круг от бублика и от мёртвого осла уши. А? Дверь за служителем культа захлопнулась. Удовлетворённый Остап, хлопая шнурками по ковру, медленно пошёл назад. Когда его массивная фигура отдалилась достаточно далеко, отец Фёдор быстро высунул голову за дверь и с долго сдерживаемым негодованием пискнул: Сам ты дурак! - Что? - крикнул Остап, бросаясь обратно, но дверь была уже заперта, и только щелкнул замок. Остап наклонился к замочной скважине, приставил ко рту ладонь трубой и внятно сказал: Почём опиум для народа? За дверью молчали".

Да не уподобимся этим эпическим "героям"… Бог нас рассудит.