Свинья в ермолке (национальные особенности хвалёной американской журналистики)

Скандал вокруг интервью одного матерого, сильно зазнавшегося американского журналиста с новым главой Белого дома, только что избранным президентом США, не утихает, но разрастается (к явному удовольствию недоброжелателей и откровенных недругов популярного во всем мире президента России). Американские СМИ сообщают: ведущий телеканала Fox News Билл О’Райли "пока не намерен извиняться за слова в адрес Владимира Путина". Более того, оскорбивший российского лидера публично, в прямом эфире, во время интервью с американским президентом журналист ведет себя вызывающе и своими заявлениями явно провоцирует продолжение скандала: "Я работаю над этим извинением, но это может занять некоторое время. Свяжитесь со мной еще раз эдак в 2023 году". Чудак человек! А вдруг вскоре помрет (персонаж давно уже преклонного возраста), отправится на тот свет, так и не извинившись. Как в Судный день отвечать пред Господом будет? Или весьма распространенная среди белых американцев болезнь Альцгеймера (попросту, старческий маразм) превратит в жалкую развалину, как отвечать станет по суду? Обделается, сомнения нет.

В Кремле с сочувствием и пониманием отнеслись к ситуации: что взять с убогого? Первые тревожные симптомы близящегося старческого слабоумия у упомянутого пациента, простите, медийной персоны, налицо. Пресс-секретарь президента России заявил: "Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента телекомпании FoxNewsнедопустимыми, оскорбительными. И, честно говоря, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании". Никакая не уважаемая эта преуспевшая в медиабизнесе "контора" (подумаешь, "лидер в мире развлечений, располагающий целым набором премьер самых разнообразных жанров"!). Среди наиболее характерных "информационно-развлекательных продуктов" компании - мультяшный сериал "Симпсоны" и, разумеется, лучшее кино всех времен и народов "Ходячие мертвецы"! Один претенциозный девиз чего стоит: "Смотри лучшее первым!". Лучше, как выясняется, и не включать телевизор. Да и хваленые мастера журналистики - не журналисты вовсе, а натурально - обитатели скотного двора!

Заморская свинья однозначно нам не товарищ! Однако именитый мэтр журналистики, уважаемый коллега Познер умудрился прокомментировать скандальное заявление "друга Билла" весьма странным образом: "Я знаю господина О'Райли лично. И я знаю, какой он человек, поэтому не хочу создавать ему рекламу. Но такого рода высказывания недопустимы для известного журналиста и телеведущего". Получается, погорячился коллега, оговорился, не совсем подобающее слово подобрал. Излишне эмоционально воспринял "остроту момента", накипело у заокеанского коллеги, искренне и прямо (но не корректно, неудачно) выразил свою гражданскую позицию. Задавая вопросы собеседнику (главе государства!), высказал собственное мнение "маленького человека" по самым наиважнейшим, животрепещущим проблемам международной обстановки. Вообще-то за такое морду бьют.

Есть, слава Богу, и другие мнения в журналистском сообществе. Российские СМИ цитируют экспертов, оценивающих ситуацию: "хамство стало стилем американской журналистики". Жаль! Один из российских политологов справедливо и веско заметил в эфире популярного радио Sputnik (которого так боятся наши западные "партнёры"): такая "новая ступень журналистики ведёт вниз". "Это привычка наподобие привычки класть ноги на стол. Она может нравиться, может не нравиться, но это такая данность". Применительно к оскандалившемуся телеведущему канала Fox News сказанное надо понимать так: горбатого могила исправит.

Надо отдать должное нынешнему президенту США Дональду Трампу: отвратительные слова журналиста он "дезавуировал" встречным вопросом: "А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?". Он-то как умный человек, умудрённый жизненным опытом успешный бизнесмен, а теперь ещё и ответственный за судьбы страны и своего народа государственный муж, уверен, что Соединенным Штатам "лучше ладить с Россией, чем наоборот".

Что касается всемирно известной "конторы", то конкуренты, журналисты других СМИ критично напоминают целый ряд конфузов и скандальных репортажей своих коллег: "Достаточно вспомнить, что это тот самый канал, который показывал зимнюю Москву с пальмами. Потом выяснилось, что они перепутали и показывали вместо Москвы протесты в Афинах… Это тот самый канал, который в августе 2008 года бесцеремонно заткнул в эфире маленькую девочку-осетинку, пытавшуюся рассказать правду о действиях грузинских военных". СМИ раскопали давнюю историю 2009 года с самим скандально известным телеведущим: оказывается, однажды он "спровоцировал убийство медика". Семейный врач доктор Тиллер был убит религиозным фанатиком вскоре после того, как журналист устроил ему публичную травлю. Скандал разразился в штате Канзас из-за неподтверждённых обвинений (доктор будто бы практиковал прерывание беременности, в том числе и на поздних сроках; впоследствии выяснилось, что прибегал врач к аборту только тогда, "когда возникала угроза для жизни матери или же выяснялись серьёзные патологии плода"). Сам скандальный журналист и есть "убийца"!

В финальной сцене чтения вслух перехваченного письма ("мальчишки" Хлестакова петербургскому приятелю) в знаменитой гоголевской комедии "Ревизор" достаётся всем действующим лицам - за их глупость и никчемность, жадность и мелочность; несчастный "надзиратель за богоугодным заведением" (на современный лад - ответственный чиновник городского департамента образования) Земляника охарактеризован не лучше и не хуже всех: "совершенная свинья в ермолке". Крепкое словечко понравилось другим литературным классикам (в двух чеховских пьесах встречается убийственное определение непорядочного и невежественного человека). Словари закрепили данное крылатое выражение со значением "грязный, жадный, с низкими помыслами человек". Не берусь комментировать смысловую нагрузку ермолки (традиционной еврейской шапочки), но вряд ли она означает конкретную принадлежность персонажа к "племени иудейскому" (по выражению другого гоголевского героя), хотя действие комедии и разворачивается в "заштатном" уездном городе, в обывательской, "местечковой" среде. Кстати, кто сказал, что злополучное американское СМИ, претендующее на журналистскую "крутизну", вовсе не местечковое?

Так вот, скажем прямо (и никакой "великий и ужасный" Познер не отмоет скверную репутацию американского коллеги, закоренелого русофоба и неисправимого хама): телеведущий канала Fox News - совершенная свинья в ермолке! Полностью согласен с жёстко высказанным народным мнением: лишать подобную иноземную сволочь журналистской аккредитации (у нас и своей хватает, из так называемых "независимых" изданий). На пушечный выстрел не подпускать таких "звёзд" к российской зрительской аудитории! Адвокатствующих, чрезмерно толерантных мэтров мировой и отечественной журналистики, объективно и сознательно выступивших на стороне "врагов народа", - несмотря на пенсионный возраст и с учётом достигнутых высот "второй древнейшей" профессии - принудительно, в духе заветов "отца народов", отправлять на усиление местных журналистских кадров СМИ Крайнего Севера. Пусть там, в российской глубинке, а не в шумных столицах передают журналистский опыт молодому поколению. Можно потом и орден какой-нибудь дать, например, за заслуги перед Отечеством. Для начала - четвёртой степени (хочешь получить остальные - трудись, крепи основы).