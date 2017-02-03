Отвага "убого чухонца" (о гримасах европейской геополитики)

Когда мой старший внук был маленьким, но смышлёным ироничным мальчиком, он артистично пугал нас самым страшным в воображаемом лесу зверьём - "саблезубыми зайцами" (ископаемые саблезубые львы и тигры ему были известны из детской энциклопедии и просветительских мультфильмов). Мой младший внук, постигающий мир по нынешним "психоделическим" мультфильмам (бедные дети, что им теперь приходится смотреть по прихоти современных мастеров анимации!), зайцев живьём пока не видел, но побаивается: а вдруг они точно какие-нибудь "саблезубые". Злополучные зайцы фигурируют в нашей с ним домашней коммуникации: я полушутя пугаю его тем, что мифические зайцы займут его кроватку, если он сам не станет в ней спать, он же, вспоминая наши летние походы в лес, полусерьёзно напоминает мне, как мы оставляли непригодные грибы для упомянутых зайцев. Из гуманитарных соображений. Любопытно, но в противостоянии волка и зайца в известном советском мультфильме "Ну, погоди!" современный смышлёный ребёнок на стороне несчастного волка.

К чему это я?! Да к тому, что начитаешься порой СМИ и задумаешься невольно: и впрямь чудно устроен свет, неадекватные "младоевропейские" зайцы в последнее время и вовсе разошлись не на шутку, житья не дают признанным "властелинам леса" (к примеру, мифологизированному теми же европейскими СМИ "русскому медведю").

Вот новоназначенный министр иностранных дел Эстонии - успешный гражданский активист, из молодых политиков, отчего-то с гримасой скорби на помятом лице и в мятом пиджаке без галстука (ну как же, демократ, либерал!) - пугает свой и чужой финский электорат опасным соседом; он твёрдо уверен: "Путина можно и нужно остановить". Храбрый саблезубый заяц! "Маленькие страны" вроде Эстонии и Финляндии "по-разному устанавливают отношения с крупными державами", однако, уверен он, "взгляды Финляндии и Эстонии в вопросе безопасности в регионе Балтийского моря совпадают". Назначенный рулить дипломатическим ведомством (дипломатия - искусство находить компромиссы и мирные решения), министр отбирает хлеб у военных, воображая себя любимого в роли военного стратега, знающего, как спасти маленькую, но гордящуюся своей независимостью страну и весь "свободный мир": "Мы в Эстонии говорили о справедливом распределении войск ещё задолго до выборов в США и избрания Трампа на пост президента. Эстония вложила в НАТО оговоренные 2 % ВВП на оборону ещё во времена экономического кризиса, когда другие страны Прибалтики урезали расходы на военные нужды". Вот, оказывается, насколько "горячие эстонские парни" дальновидны!

Разошедшийся чудной лесной зверёк обругал русского властелина леса в традиционных для неугомонных младших союзников великой Америки выражениях: "За прошедшее десятилетие Россия дважды использовала военную силу по отношению к соседним странам - в 2008 году в Грузии и в 2014 году на Украине. Это тяжело считать случайностью. Речь идёт о модели поведения. Более провокационная и агрессивная политика России добавила напряжённости в регионе Балтийского моря". Что же делать? Крепить оборону. Соседей, мирных финнов этот "убогий чухонец" призывал как можно скорее вступать в НАТО. Если, в его горячечном воображении, российский президент попытается прощупать оборону стран Прибалтики, Эстония тотчас же "вместе с союзниками по НАТО может предотвратить возможные провокации". Отважный министр заявил: "Чем яснее даются коллективные сигналы, тем меньше попыток прощупать "красную линию" он предпримет". Подвело министра его заячье сердце, готовое соскочить в пятки, ибо вся эта бравада, рассчитанная на простодушного европейского обывателя, завершилась пассажем, в котором сквозило горестное сомнение: "Мы уверены в наших союзниках, в том, что нас не "подарят" в какой-то геостратегической игре. Но важно не только то, что мы это знаем, но и то, что это знает Путин". Точно уверены? Точно "не подарят"?

Замечательный анекдот на эту тему: "СМИ Прибалтики сообщили, что Россия напала на Польшу. В Генштабе Эстонии идёт заседание, вопрос - оказание помощи. Встаёт их главный генерал и спрашивает: "Что будем делать, мы же в НАТО, надо помочь Польше?". Долгое обсуждение, неделя, другая... Выходит генерал к прессе и делает мужественное заявление: "Мы твёрдо решили, что должны оказать помощь нашим союзникам! Осталось определить, сколько танков отправить в Польшу... Один или сразу оба?".