Deutschland, субъект Российской Федерации (чем чёрт не шутит)

Свежий и весьма актуальный при нынешних обстоятельствах анекдот "про немцев": "Министр иностранных дел Германии влетает в кабинет Ангелы Меркель и в панике сообщает: - Фрау Меркель, на границе тысячи беженцев и они всё прибывают и прибывают!!! - Сирийцы? - спрашивает Меркель, - так впускайте, какие вопросы! - Нет, немцы! Они просят их выпустить!". Похоже, что в наступившем новом году "железобетонной" госпоже германскому канцлеру всё же предстоит сделать нелёгкий выбор: либо учить албанский, либо достать с пыльных антресолей заветную коробку с первым партбилетом и наградами комсомольской юности. Кстати сказать, симпатизирующие лучшему другу всех обездоленных сирийским тираном (разумеется, при полном попустительстве русских) мигрантов никогда не задумывались над тем, что с учётом послужного списка "мамочки Меркель" в далекие годы "советской оккупации" она явно должна была сотрудничать со спецслужбами коммунистического режима? Преданная делу марксизма-ленинизма христианка социалистических убеждений, женщина истинно нордического характера, славная дочь немецкого народа, подлинный вождь нации и при этом - всем политическим катаклизмам вопреки и всем оппонентам и критикам назло - последняя надежда европейской демократии.

Прямолинейность фрау Меркель как политика, "мирового лидера", поражает: колебаться вместе с партийной линией - не в её привычках, твёрдо и во всём следовать выбранной путеводной звезде. Раньше - это чеканные профили коммунистической святой троицы (Маркса, Энгельса, Ленина), теперь же - равнение на звёздно-полосатый флаг, на коллективное масонское руководство Вашингтонского обкома (быть верной заветам бесславного чернокожего сына великой белой Америки, небезызвестного Нобелевского лауреата, так и не сделавшего для сохранения мира во всём мире ровным счётом ничего). Все разговоры на тему "устоит ли непоколебимая Меркель" (имеются в виду шансы на её переизбрание) порождены беспочвенными фантазиями участников всех публичных дискуссий и полемики на страницах печатных и электронных СМИ. Устоит, альтернативы ей нет. Печально (для нас), но это - упрямый политический факт. Создаваемая ею специально под выборы новая коалиция со старыми союзниками в Бундестаге, как полагают мировые СМИ, "зацементирует антироссийскую политику Германии".

Происходящее ныне в Германии не вызывает особого оптимизма (как говорится, что русскому хорошо, то немцу плохо, верно и наоборот). Её потенциальный соперник - председатель СДПГ Зигмар Габриэль - недавно официально объявил о том, что не будет выдвигать своей кандидатуры на пост канцлера на предстоящих осенью этого года очередных выборах в федеральное собрание. Взамен немецкому электорату - в целях соблюдения демократических процедур в духе европейских ценностей - предложена кандидатура бывшего председателя Европейского парламента Мартина Шульца (полное ничтожество, зато отъявленный русофоб!). Немецкие СМИ усомнились даже в малой пользе "перестановок в социал-демократическом блоке правительства". Немцы (разве что восточные, старшего поколения, получившие школьное образование по советским программам) вряд ли знают русскую басню "дедушки" Крылова о том, как "проказница-мартышка, осёл, козёл да косолапый мишка затеяли сыграть квартет". Результат оказался тот же ("а вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь"). Эксперты недоумевают: "Сам Габриэль, сохраняя пост вице-канцлера, переходит с поста министра экономики на освобождающуюся вакансию министра иностранных дел. А нынешний министр иностранных дел социал-демократ Штайнмайер уходит на чисто церемониальный пост президента Германии". Зачем эта нелепая и малопродуктивная "комбинация персон"? По-русски, сменить "шило на мыло".

Эксперты связывают эти странные "кадровые решения" с очевидным "размыванием электората" христианских демократов как раз из-за участия в коалиции самой госпожи Меркель. В немецких СМИ постоянно обсуждают нарастающее "недовольство поведением верхушки СДПГ", читателям напоминают, как партия проиграла выборы 2009 и 2013 годов, "снова повторять прошлый позор" не хочется никому из партийных бонз. О бывшем нашем "друге" Штайнмайере прямо пишут, что он "решил сбежать на почётный пост президента Германии" (по конституции страны это чисто представительский пост, декоративный элемент фасада демократии); иные критики и вовсе называли это выдвижение "очевидной платой системы за прошлые и будущие предательские заслуги социал-демократическому руководству". Как низко пали ничтожные наследники славной германской социал-демократии! Кто же из этих пигмеев будет "знакомиться с новым американским госсекретарём" и выстраивать линию внешней политики?

Главный вопрос, считают немецкие СМИ, состоит в том, кто из них "может находить язык с российским руководством в условиях нынешнего кризиса отношений ЕС с Россией"? В связи с этими мучениями немецких интеллектуалов (сами виноваты), их страхами перед "великим и ужасным" Путиным не могу удержаться, расскажу ещё один замечательный свежий анекдот на интересующую нас тему: "В Германии проводят опрос населения. Спрашивают русского: Какая страна вам нравится? - Германия. - Какой язык учат ваши дети? - Немецкий. - Почему? - Хочу здесь остаться. Спрашивают немца: Какая страна вам нравится? - Германия. Какой язык учат ваши дети? - Русский. - Почему??? - Хочу здесь остаться". Живите, работайте, немцы! Надо будет, дойдём до Берлина, как деды наши дошли.