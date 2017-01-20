Маразм крепчает: интернационал идиотов

Свистопляска накануне инаугурации новоизбранного президента США набирает обороты, ничего удивительного: уличные протесты возглавили лучшие люди голливудской "фабрики грёз" (как выяснилось, ещё и своеобразного заповедника дремучего социально-политического невежества под маркой безграничного либерализма). Уж они-то - кудесники, мастера по части манипулирования общественным мнением, что касается свободы от общепринятых моральных принципов, способны превзойти представителей "второй древнейшей профессии" (американские СМИ поголовно поддержали завравшуюся больную пожилую женщину с наполеоновскими амбициями).

Всемирно известное агентство Reuters - старейшее солиднейшее СМИ - с нарочитой объективностью обрисовало психологическую атмосферу на митинге протеста в самом сердце Нью-Йорка, на Манхэттене, прямо перед парадным подъездом ненавистной сторонникам демократов Trump Tower. Чрезмерно эмоциональные речи утративших разум и понятия о приличиях "оскароносных звезд" переданы с необходимой небольшой цензурной ретушью (внутренняя цензура как проявление здравого смысла: журналистам агентства предстоит вскоре брать интервью у нового хозяина Белого дома). Возбужденные, кипящие праведным гневом знаменитости сменяли друг друга на импровизированной трибуне, призывая фактически нацию к действиям гражданского неповиновения. Один бесцеремонно и беспочвенно назвал своего президента "дурным примером для всей страны и этого города", другой в пух и прах раскритиковал новую администрацию, категорически заявив, что "эти люди являются просто бесчестьем". Круто!

Собравшихся единомышленников - таких же прожигателей жизни (нахлебников на шее преобладающего большинства соотечественников, в поте лица своего добывающих хлеб насущный) – мастера кино и прочих свободных профессий патетически призывали "не сдаваться и не прогибаться". Скандально известный "молодой" режиссер, нашумевший кинодокументалист и бесстрашный обличитель, многозначительно заметил, что "Америка переживает крайне опасный период в своей истории". Внимавшей публике было прямо сказано: "Все настолько плохо, насколько кажется вам. Но станет еще хуже". Апокалипсис грядет (на этой знаковой акции протеста, что любопытно и весьма показательно, присутствовал один из популярнейших ныне в Америке проповедников).

Американский истеблишмент выжидает, но что-то подсказывает, что полагающееся по конституции страны официальное мероприятие завершится без драки, без пролитой крови и смертоубийства. Тем не менее, чувство меры подводит даже профессионалов американской журналистики. Так, чуть ли не с сарказмом сообщают конкурирующие СМИ, ни где-нибудь, а на телеканале CNN умудрились выпустить в эфир репортаж, в котором рассказывалось о том, что "произойдёт в США, в случае убийства Трампа на инаугурации". Дальше некуда! То ли клинический случай, то ли прямое подстрекательство.

Ладно бы обезумевшая Америка, как признается в эфире солиднейшего телеканала BBC одна будто бы и вправду "ведущая" британская журналистка, ей в последнее время "плохо спится", слезы душат несчастную, ей страшно тревожно за будущее американской демократии и судьбы целого мира. Как сообщают мировые СМИ, "среди участников экономического форума в Давосе царит ужас". Все происходящее - ни много, ни мало - из-за "глобальной политической катастрофы" (то есть, неожиданного для господствующих мировых политических элит избрания Трампа президентом). Складывающуюся ситуацию "западник" Анатолий Чубайс в интервью BFM с присущим всем либералом пафосом обрисовал как "разрушение мирового порядка, существовавшего с окончания Второй мировой войны" (весьма показательно, что никто из высшего российского руководства в этот раз на форум не поехал; а кто, собственно говоря, теперь все эти "известные люди", там собравшиеся?). Эксперты задаются вопросом: "Что это такое, это кризис в системе или кризис системы?".

Больной на всю голову небезызвестный американский сенатор Джон Маккейн - "ястреб" и ярый русофоб - вынужден был признать ведущую роль России на ближнем Востоке, между тем как США утратили по вине уходящей администрации лидирующие позиции в регионе. Напомню, что он категорически не поддержал выдвижение соратника по партии, как председатель одного из сенатских комитетов не поддерживает и не признает новоизбранного президента и теперь. По его словам, российский президент Владимир Путин "сумел разыграть плохие карты". Пафос его исполненной трагизма прямолинейно солдафонской речи состоял в том, что "США не являются лидером". "Как низко мы опустились!" - вопиет он (бедный, как же покалечена его психика долгими годами вьетнамского плена!). Характерно, что некоторые "независимые" российские СМИ сочли данные высказывания "редким комплиментом" этого "любимца российской пропаганды" в адрес российского президента, резко расходящимися с прежними высказываниями. Если уж престарелый безумный Рэмбо переменил тон, что делать другим?!

Любопытно (нам, россиянам, то ли смеяться, то ли плакать), но красочный "пророссийский салют" на торжественном мероприятии инаугурации Трампа всколыхнул, по сообщениям СМИ, американские социальные сети. Бдительным американским гражданам померещилось, что "залпы салюта должны были сложиться в USA, но получилась аббревиатура, скорее напоминающая USR". Пользователи предположили, что это могло бы результатом происков русских: "Блестящая оплошность. Соединенные штаты России". Один из многочисленных участников общественной коммуникации иронично посоветовал "откупоривать водку". Молодец, правильно мыслит! Пора американцам готовиться к важным переменам в жизни великой страны, оплота демократии во всем мире. Вы еще плохо говорите по-русски и не умеете пить водку? Мы идём уже к вам!