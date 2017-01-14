Миссис Баба Яга против

Антироссийская истерия захлестнула "интеллектуальную" Америку (как и в нашем отечестве, это та самая узкая группа возомнивших о себе лиц, которые, согласно хрестоматийному определению классика марксизма, "страшно далеки от народа" и представляют собой совсем "не мозг нации", а ее экскременты). Представители "свободных профессий" (по традиции - еще и активисты всевозможных "меньшинств") второй месяц подряд горючими слезами оплакивают растоптанную русским сапогом американскую демократию. Выбор собственного народа показался им опрометчивым и неверным; как жить дальше с новоизбранным президентом ("кто виноват", "что делать"), они знают лучше простых смертных. Наделавшая шуму пафосная речь "величайшей", по версии российского крайне независимого издания "Медуза", актрисы современности - Мерил Стрип - явно превзошла по мощи и силе и первую, и вторую, и третью обличительную речь мужественного римского консула Цицерона против наглого врага демократии Катилины. Сам новоизбранный президент США, республиканец по убеждениям и партийной принадлежности, вопреки собственной привычке грубить женщинам, на сей раз дипломатично назвал разгневанную даму "одной из самых переоцененных актрис в Голливуде".

Идиотизм поклонников "мужественной" актрисы зашкаливает, они ударились в такое мифотворчество, что возникает подозрение, не роняла ли непутевая нянька кого-то из них в раннем детстве мимо кроватки. Так, подвизающийся в качестве журналиста второсортного издания "The New Yorker" небезызвестный в узких кругах некий актер-неудачник сообщает душераздирающие факты объявленной чуть ли не лично Путиным войны той самой "великой актрисе современности": "В рамках широкомасштабной акции официальной цензуры российское правительство запретило в стране все фильмы с участием Мерил Стрип, и это решение сразу же вступило в силу". Вот что творится в далекой столице "империи зла"! "Любители кино в одном московском кинотеатре были немало удивлены в понедельник вечером, когда правительственные агенты штурмом взяли аппаратную комнату и конфисковали копию кинофильма с участием Стрип, который в тот момент демонстрировался". Жуть! "Однако всю силу этого запрета можно было почувствовать только во вторник утром, когда Министерство внутренних дел приказало сотрудникам полиции обойти все дома и квартиры и конфисковать у российских граждан фильмы на DVD с участием Стрип" (в журнальной статье даются ссылки на неких питерских информаторов, бесстрашных борцов с путинским режимом).

Вообразим, что сделалось с неравнодушными к судьбам американской демократии сознательными гражданами из числа идейных оппонентов своего президента, когда случилось такое, что ни в одном голливудском "ужастике" еще не сочиняли. Выступление конгрессмена-феминистки (ярой противницы Трампа, не раз обвинявшей Россию в кибер-атаках на предвыборные штабы демократов) в эфире специализированного правительственного телеканала вдруг прервалось демонстрацией программы "путинского" телеканала RT. Целых десять минут общественным сознанием великой Америки нагло и безнаказанно манипулировали русские журналисты, засланные всесильным Путиным солдаты информационного фронта! Представители телеканала аккуратно назвали случившееся "проблемой маршрутизации". Однако осведомленные журналисты из числа непримиримых противников новоизбранного президента (напомню, 95% американских СМИ демонстративно поддерживали Клинтон и всячески дискредитировали другого кандидата) не исключают вмешательства коварных русских. В журналистском сообществе было заявлено, что лучшие из граждан "продолжат более глубокое расследование". Не напоминает ли вам это нынешнюю вконец "майданутую" Украину и ее умонастроения?

Тем временем, как сообщают американские СМИ, "активисты грозят сорвать инаугурацию Трампа". Знакомы нам эти "политические тусовки" на какой-нибудь Болотной площади! Где еще представителям "свободных профессий" и всякого рода "меньшинств" можно блеснуть ораторским красноречием, себя во всей гламурной красе показать, запечатлеть свою гражданскую позицию перед вездесущими телекамерами отечественных и зарубежных "независимых" журналистов? Отчитаться публично и наглядно за освоенные денежные средства всевозможных западных грантов "на развитие демократии"… Другое дело, что американская "интеллектуальная" публика настолько зажралась, что печенье из рук какой-нибудь заботливой тетушки (из определенных властных кругов) вряд ли станет расхватывать, маловато будет! Да и с американской полицией (привыкшей открывать огонь на поражение) не потолкаешься, не подерешься, подстрелят без разговоров.

Любопытная складывается ситуация: чем ближе день инаугурации, тем отчетливее становятся приметы изменений: Америка никогда уже не будет прежней! Мировые СМИ признают: "Прошедшие президентские выборы обнажили политическое банкротство института звезд". Американские СМИ констатируют: "Война Трампа с Голливудом обозначила возможность больших перемен". Результаты президентских выборов "повергли Голливуд, где массово поддерживали Клинтон, в настоящий шок". "Звезды", включая "тяжеловесов современного киноискусства", уверяют знающие американские журналисты, "готовы перейти в атаку на столь неприятного им Трампа", однако возникает вопрос: "Не ждут ли Америку изменения в сфере взаимоотношений государства и искусства?". Плохие перспективы встают перед этими самыми людьми "творческих профессий", совсем, как у нас в России. Да и компания образовалась у "иконы современного актерского искусства" странноватая (люди творческих профессий, как известно, капризны и обидчивы, самолюбивы иногда до отвращения, порой несправедливы к окружающим). Звездная болезнь - хуже чесотки! Вот и миссис Баба Яга оплошала: в той же нашумевшей речи, обличавшей избранного "неправильным" народом "неправильного" президента, заодно предложила выбросить из Голливуда "иностранцев и чужаков". А как же идеалы демократии, равенства всех в Боге и перед Законом?

Где-то мы подобное недавно слышали!? Помните, выступление одного оппозиционно настроенного паяца, обличавшего "неразвитый народ" и при этом запросто вымогавшего деньги у родного, нелюбимого государства на свое свободное (от здравого смысла и морали) искусство? Так он - заморской Бабе Яге единомышленник, племянник. У нас и своих "величайших актрис современности" хватает; то и дело, кто-нибудь из них, обиженных на судьбу, отметится в очередной раз обидным для родины пафосным заявлением.