Пятьдесят оттенков черного (об уходящем годе и зыбких надеждах на лучшее)

Согласно "независимым" российским СМИ, дистанцирующимся как от "кремлевской власти", так и "оппозиционных кругов", за последние месяцы и недели весь возможный спектр общественного мнения сузился до двух противоположных друг другу умонастроений: безосновательного оптимизма патриотов и преувеличенного пессимизма нонконформистов. Тем и другим якобы все сложнее отстаивать собственное credo. Блиц-опрос на одном из интернет-порталов, в коем я охотно поучаствовал, предполагал выяснение ответа на весьма некорректный вопрос: какое из самых неприятных (для страны и всех нас, ее жителей) событий уходящего года отдельно взятый сознательный гражданин считает самым плохим, наиболее драматичным, трагическим. В одном ряду были перечислены такие "информационные поводы", как отстранение российских спортсменов от Олимпийских игр в Рио и только что произошедшая катастрофа Ту-154 в Сочи, скандальный арест "гения политэкономической мысли" министра Улюкаева в столице нашей родины и злодейское убийство полномочного посла Российской Федерации в столице снова "дружественной" Турции. Прямо-таки пятьдесят оттенков серого и черного, плохого и самого наихудшего.

Журналистка одного из изданий особо выделяет "три трагических события одной недели с одинаковыми медиа-последствиями: убийство российского посла в Анкаре, наезд грузовика на рождественскую ярмарку в Берлине и авиакатастрофу над Черным морем". Что же между ними общего? Какое-то наваждение (беда не приходит одна)…

Все произошедшее - "час триумфа уродов". Один "герой дня" (убийца и провокатор) "театрально застыл на обложках таблоидов с пистолетом в руках на фоне расстрелянного тела". Имеется в виду поспешно объявленный турецкими официальными лицами террористом молодой офицер спецслужб, блестяще начинавший карьеру выпускник полицейской академии, "оборотень в погонах", будто бы связанный с ИГИЛ религиозный фанатик, действовавший явно не в одиночку. Другой "герой новостей" (убийца и палач) "красиво раскинул руки, окропляя кровью миланскую мостовую". Имеется в виду молодой мигрант, североафриканский выходец, давно хорошо известный правоохранителям, однако неуловимый для немецких спецслужб дерзкий и наглый воин джихада, действовавший точно так же не в одиночку, тем более, что его подельники теперь спешно арестовываются для отчета перед возмущенным и напуганным электоратом. Третья "медийная особа", отнюдь не молодая, изрядно потасканная, но молодящаяся, "весь вчерашний день хлопала коровьими ресницами со всех телеэкраном страны". Имеется в виду скандально известная в определенных кругах столичная будто бы "светская львица", местечковая провинциалка, якобы умеющая писать оппозиционная "журналистка", выглядящая скорее как ретушированная свинья, а не смиренная корова (зачем же народную бурёнку оскорблять таким неподобающим сравнением?).

В этой дурной компании явно не хватает якобы "прогрессивных журналистов", недобитых сотрудников поганого парижского сатирического журнальчика (уже отметились очередной гнусной карикатурой на трагедию с русским самолетом, чтоб им пусто было на этом и на том свете!). Напомнить, как толпы свихнувшихся на толерантности придурков, картинно взявшись за руки, выходили "в знак протеста и солидарности" на улицы французской столицы и других городов "свободного мира", скандировали "Мы - с CharlieHebdo!". Потом были отвратительные карикатуры на террористические акты в самом Париже и в союзном Брюсселе, ужасное, немыслимое для всякого нормального человека зубоскальство "свободных художников" по поводу гибели несчастного ребенка из семьи отчаявшихся мигрантов, стремившихся к вожделенным берегам благополучной Европы. Кто-то еще носит грязную майку с дурацкой надписью? В Министерстве обороны России этот вызывающий, будто бы политический, оскорбительный опус скандальных "журналистов" справедливо назвали "очередными испражнениями на бумагу этих парижских двуногих". Неужели "подобное действительно является проявлением западных ценностей"? Ужасно! Оттого мы и не любим Европы. Европа, "старая шлюха"! Между прочим, эти горькие, выстраданные слова принадлежат британскому классику, замечательному писателю "потерянного поколения". Что изменилось за истекшее столетие? Почти ничего!

Что касается собственных, к великому сожалению, родиной выкормленных и взлелеянных, "непутевых дочерей" (об иных "непутевых сыновьях" и говорить противно, однозначно, профессиональные предатели, хоть и считаются музыкантами и лицедеями). В интернете гневная петиция с требованием лишить российского гражданства упомянутую "журналистку" и "светскую львицу" собрала уже - всего-то за один день - свыше двухсот тысяч подписей. Справедливости ради заметим, что нашумевшее самовыдвижение Навального в президенты России в том же интернете и всего-то за пару дней поддержали почти двести тысяч человек. Вот вам и ситуация "гражданского противостояния"! Пресс-секретарь Президента назвал неадекватную реакцию оппозиционерки на национальную трагедию "уродливыми проявлениями сумасшествия". Лечиться – притом срочно - оскандалившейся немолодой "майданутой" девушке посоветовала другая немолодая девушка, тоже "светская львица" и "журналистка" (популярная телеведущая). Рождение ребенка – шоу, за которым следила вся страна – пошло ей, славной дочери "отца российской демократии", явно на пользу. Оно и правильно, пора было правильной девушке остепениться!

Пожелаем стране и всем нам, вступая в год 2017-ый (примирит ли нас столетие русской революции?!), мира и взаимопонимания, благополучия! В остальном уповать будем на волю Божию (никакие марксисты не сумели убедить человечество в том, что все зависит исключительно от самого человека). Хотелось бы прожить новый год без утрат и трагедий.