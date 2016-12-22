Памяти Грибоедова: еще один день нашей скорби

Давным-давно, в 1829 году в далеком Тегеране экзальтированной толпой религиозных фанатиков (за ними стояли британские спецслужбы) был зверски убит глава русской миссии - замечательный поэт и успешный профессиональный дипломат Александр Грибоедов. О смерти своего друга и знаменитого соотечественника Пушкин, как сообщают современники, сказал: "она была мгновенна и прекрасна". Эпитафия на надгробии, которую велела выбить его юная вдова прекрасная Нина Чавчавадзе, гласила: "Ум и дела твои бессмертны, но для чего пережила тебя любовь моя?". Это прискорбное, трагическое события обросло красивым преданием, жестокая реальность была куда прозаичнее. Хрестоматийно известный рассказ из пушкинского "Путешествия в Арзрум" звучит так: "Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. "Откуда вы?" - спросил я их. "Из Тегерана". - "Что вы везете?" - "Грибоеда". Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис". Так родина встречала своего сына, погибшего героя. Впрочем, некоторые и пушкинский текст готовы объявить "преданием" (теперь модно переписывать отечественную историю, непременно умаляя образы).

Убийство в Стамбуле российского посла Андрея Карлова - случай беспрецедентный в новейшей истории отечественной дипломатии. Это хорошо спланированное определенными "закулисными" силами злодейство - не только "тягчайшее преступление, грубейшим образом попирающее нормы международного права"."Нож в спину" - так турецкие СМИ образно определили смысл трагического события, произошедшего как раз накануне встречи министров иностранных дел Ирана, России и Турции в Москве. Среди других первостепенных "наболевших вопросов" мировой значимости - обсуждение зыбких перспектив политического разрешения сирийского кризиса. Кому-то очень не хотелось бы установления мира в Сирии и на Ближнем Востоке в целом. В специальном заявлении Государственной думы РФ отмечается: "Напрасны надежды тех, кто самым подлым способом, убийствами и запугиваниями, пытается помешать полноформатному сотрудничеству между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, кто всячески препятствует созданию подлинной антитеррористической коалиции". Российские депутаты призвали парламенты других стран мира и различные международные организации "осудить акты насилия против представителей дипмиссий", а также "решительно вступить в борьбу с международным терроризмом". Западным "партнерам", столь озабоченным судьбой "сирийского Сталинграда" и судьбами мира, предлагается принять эффективные законодательные меры против "спонсоров террористической деятельности".

Народные избранники в украинской Раде тотчас же отреагировали на трагедию "не братьев" в ставшей привычной для них манере утративших всякий человеческий облик "майдаунов": что нормальным людям - слезы скорби, то укропам - звериная радость. Скандально известный ряженый казак Парасюк (неонацист, каратель, руки по локоть в крови старух и малых детей убитых им на Донбассе) умудрился объявить турецкого террориста "героем" и мерзко радовался гибели российского дипломата. Не потомок ли это фальшивого запорожца "пузатого Пацюка" (что "знает всех чертей"), который пожирал галушки и равнодушно внимал душевным страданиям молодого кузнеца Вакулы? Не перевелись на Украине ни одни, ни другие; другое дело, что на Майдане отъявленные "черти" одолели простодушных "парубков". Еще один небезызвестный миру киевский персонаж - Пашка Климкин, чудом взобравшийся на самые верхи дипломатической карьеры выпускник московского физико-технического института, высказался ничуть не лучше примитивного националиста, нардепа с незаконченным школьным образованием: дескать, это вам за Сирию. Разве это необходимые в такой ситуации деликатные взвешенные слова министра иностранных дел будто бы европейской страны?

Что касается нужных слов сочувствия. Мы их так и не дождались ни от кислолицей и вислозадой "мамочки Меркель" (чем она занята была настолько, что не соизволила позвонить былому "камраду" Путину?), ни от впавшего в печаль обладателя Нобелевской премии мира, а теперь еще и государственной пенсии "баклажана" Обамы (по-русски говоря, отставной козы барабанщика). По сообщениям американских СМИ, этот был настолько занят игрой в гольф, что никак не отреагировал на предложения помощников все-таки позвонить в далекий Кремль и выразить соболезнования хотя бы семье погибшего, хотя бы из дипломатических правил приличия. Отпускник наслаждался заслуженным отдыхом на райских островах и потому проявил полное равнодушие к судьбам мира в многострадальной Сирии и на Ближнем Востоке в целом. Ну что ж, иного от него и не ожидали: демократ во всем.

От нашей "либеральной тусовки" никто и не ожидал никаких соболезнований; в этой среде приличных людей - раз-два и обчелся, остальные - животные (обитатели хрестоматийного "скотного двора"). К "царским опричникам" эта разношерстная, но одинаково отвратительная публика относится с нескрываемой животной ненавистью (на звериную ненависть - подобно их украинским единомышленникам - духу не хватает). Дипломаты, отстаивающие честь и интересы страны, согласно извращенной логике "пятой колонны", причисляются к врагам лелеемой ими "майданной" революции. Вот если бы на мосту через Москву-реку замочили очередного "вождя российской демократии", тогда слезам и жутким стенаниям не было бы конца. А так, ну погиб один человек на царской службе, и что из того свиноподобной светской "львице" или же ушлому "молодому политику", любимцу интернет-форумов, деятельному борцу с коррупцией, а теперь еще и независимому кандидату в президенты будущей "другой" России?

Странные обстоятельства этого покушения. Масса вопросов возникает у всякого, кто попытается вчитаться между строк как в сочувствующих нам, так и равнодушных к нашей беде мировых "независимых" СМИ: кому это выгодно? Почему убийца весьма легко обошел все "уровни безопасности" протокольного мероприятия? Был ли он действительно фанатичным одиночкой? Кстати, вы все еще верите, что слабовидящая фанатичка Каплан стреляла в "вождя мирового пролетариата" Ленина, что неудачник Освальд в одиночку спланировал и совершил убийство американского президента Кеннеди? Почему в дозированной информации для СМИ, предоставленной турецкими официальными лицами, так много нестыковок? Кто может стоять за этим "террористическим актом"? Или это "политическая провокация"?

Андрей Карлов, судя по признаниям коллег и мнениям близко знавших его людей, был замечательный "настоящий человек" и опытный дипломат, истинный профессионал, патриот своей страны. Кстати сказать, услышав первые известия об этом трагическом происшествии, я вдруг вспомнил, что я тоже фактически его знаю: как журналист, интересующийся международной политикой, я запомнил это имя, имя моего если не выдающегося, то весьма заметного, известного соотечественника. Лет десять назад Андрея Карлова назначили послом РФ в КНДР, мне подумалось тогда, вот он - знакомый моему поколению "советский комсомолец" (в самом хорошем смысле слова). Человек, мой ровесник, сделавший удачную карьеру высокопоставленный дипломат, соглашается на работу в стране, которую принято называть "заповедником коммунизма" (в голливудском варианте - "парк сталинского периода"), курирует строительство православного храма (в азиатской стране с господствующей марксистской идеологией!), добивается взаимопонимания между властями и народами двух стран. Запросто мог бы добиться назначения в респектабельную, пресытившуюся культурой (и потому сползающую в бездну "мультикультурности") Европу, мог бы постараться попасть в вожделенную для многих благоденствующую и все еще великую Америку. Он же, как стойкий солдат отправился исполнять приказ родины. Геройски погиб на своем ответственном посту. Честь и хвала ему! Пусть будет земля ему пухом!

Кстати сказать, Александр Грибоедов - на дипломатическом поприще - в каком-то смысле точно так же был "советским комсомольцем" и "солдатом родины" (приближается столетие русской революции, как завзятый "белогвардеец", я еще не готов к примирению с "красными", но понимаю примиряющий смысл слов моего президента, это наша общая родина, это моя страна). Отдавая дань уважения погибшему Андрею Карлову, вспомним его великого предшественника, оставившего свое имя в русской истории.